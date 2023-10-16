Собянин рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии.

"Выбор профессионального пути – дело непростое и ответственное. Чтобы облегчить юным москвичам эту задачу, мы фактически с нуля разработали новую многоступенчатую экосистему профнавигации, которая охватила уже более 1,3 миллиона детей и подростков", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник напомнил, что первые площадки экосистемы детских технопарков появились в 2016 году. В настоящее время их существует более 300 по всей Москве. Горожане с младшего школьного возраста и до окончания школы на этих площадках пробуют себя в разных направлениях и востребованных профессиях. Таким образом молодые москвичи узнают, какая сфера деятельности им больше нравится.

По словам Собянина, с начала открытия площадок на экскурсиях, разовых мастер-классах, длительных курсах побывали свыше 713 тысяч детей. На площадках работает 47 направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации. Юные москвичи могут пройти долгосрочные программы, ознакомительные мастер-классы и принять участие в специальных акциях.

Он отметил, что не меньше востребован инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. На этой площадке представлены учебные программы более чем по 40 самым востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего. С сентября 2018 года в онлайн- и офлайн-программах и мероприятиях поучаствовали более 450 тысяч детей и подростков.

Мэр добавил, что с четырехлетнего возраста дети могут заниматься в Ресурсном центре профнавигации и развития компетенций. В этом центре подготовка ведется по 18 программам и девяти направлениям. Дети могут развить навыки инженерно-технического творчества. В настоящее время около 3 тысяч молодых москвичей прошли через программы и направления этого центра.

Также Ресурсный центр готовит школьников и студентов московского региона к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям, и организует всероссийские соревнования как оператор по направлениям беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых автомоделей и внедорожников, уточнил Собянин. Свыше тысячи школьников и студентов стали победителями.

Собянин подчеркнул, что победители и призеры попадают в реестр "ТалантыРоссии.РФ" – это государственный инфоресурс о детях с выдающимися способностями. Взрослые участники могут претендовать на гранты и поездки в образовательный центр "Сириус", а также на получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Проект "Навыки будущего" включает четыре тематических блока, куда входят тренды инновационного развития и НТИ, soft skills, цифровые навыки и технологическое предпринимательство. В рамках проекта участники могут пообщаться с экспертами, провести деловые игры, также им доступные кейсы, воркшопы, квизы, квесты. Всего на мероприятиях проекта побывали 97 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 23 лет.

Градоначальник заявил, что в Москве число молодых самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 20 тысяч. По словам Собянина, зачастую молодым людям не хватает опыта и навыков ведения бизнеса. Именно поэтому для молодежи 13–18 лет реализуется "Бизнес уикенд. Старт", выпускники которого делают первые продажи в качестве самозанятых. Через него прошли уже 8,3 тысячи старшеклассников.

Он добавил, что школьники могут ближе познакомиться с разными профессиями, деятельностью компаний в рамках проекта "День без турникетов". В мероприятиях этой акции уже поучаствовали порядка 40 тысяч школьников.

"Наша молодежь – активная, талантливая, творческая. Город готов поддержать любое начинание. Сделать так, чтобы ребята не только, не колеблясь, могли ответить на вопрос "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?", но и превратились в высококлассных специалистов", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что более 37 тысяч учеников 10–11-х классов из 360 столичных школ стали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования. Образовательные программы предполагают как углубленное изучение профильных предметов, так и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий.

По словам исполняющей обязанности заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в настоящее время в московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки – инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы.