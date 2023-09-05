Доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в два-четыре раза – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доля москвичей, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы города, выросла в два-четыре раза с 2010 года. Об этом Сергей Собянин заявил во время пленарного заседания "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V Форума социальных инноваций регионов, проходящего в Гостином дворе.

Мэр отметил, что сейчас столичные школы входят в топ-5 мировых лидеров по качеству образования. Более 50% призеров и победителей общероссийской олимпиады школьников являются москвичами, подчеркнул он.

Ранее Собянин сказал, что качественное образование доступно в каждой школе во всех районах Москвы. По его мнению, важнейшим показателем качества образования является количество москвичей, поступающих в ведущие вузы города и, соответственно, страны.

До этого заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в минувшем июне столичные вузы организовали для школьников города программы предпрофессиональной подготовки. Молодым москвичам были доступны занятия по таким направлениям, как IT, космические исследования, журналистика, PR, экология, здравоохранение и международные отношения, уточнила она.

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