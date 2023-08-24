Собянин: качественное образование доступно в каждой школе во всех районах Москвы

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Качественное образование доступно в каждой школе во всех районах Москвы, сообщил Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в "Зарядье".

"Образование – это наше настоящее, наше будущее. От того, какое образование получит молодое поколение, зависит будущее и Москвы, и нашей страны", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что образование должно быть качественным не только в отдельных эксклюзивных школах, но и в каждом районе, в каждой школе Москвы. По словам Собянина, именно над этим работает город.

Мэр добавил, что важнейшим показателем качества образования является количество москвичей, поступающих в ведущие вузы города и, соответственно, страны.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Раков открыла на Московском урбанистическом форуме неделю, посвященную столичному образованию.

По ее словам, для реализации "прорывных" образовательных проектов будет обновлена инфраструктура. Она напомнила, что Сергей Собянин анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ, у которой нет аналогов в городе и стране. По ее словам, каждый год планируется ремонтировать около 100 зданий, всего программа охватит почти тысячу школ.

Ракова также заявила, что в Москве уже создали уникальную систему выявления талантов школьников, в ближайшем будущем сделают акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении. Заммэра объяснила, что первый подобный подход опробовали в прошедшем учебном году в рамках нового формата подготовки к ЕГЭ, который показал высокие результаты.

Более 90 новых программ обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября