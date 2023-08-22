Ракова открыла неделю образования на Московском урбанистическом форуме

Фото: комплекс социального развития

Неделя, посвященная столичному образованию, началась на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе. Ее открыла заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все мы чувствуем и видим, насколько комфортнее, приятнее и удобнее стало жить в Москве за последние 10 лет. Для того чтобы соответствовать требованиям нашего динамичного, быстро развивающегося современного города, мы должны выходить на новый уровень качества и в образовании", – сказала она.

По ее данным, город уже начал "движение в этом направлении". Так, для реализации "прорывных" образовательных проектов будет обновлена инфраструктура. Она напомнила, что Сергей Собянин анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ, у которой нет аналогов в городе и стране. По ее словам, каждый год планируется ремонтировать около 100 зданий, всего программа охватит почти тысячу школ.

Ракова также заявила, что в Москве уже создали уникальную систему выявления талантов школьников, в ближайшем будущем сделают акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении. Заммэра объяснила, что первый подобный подход опробовали в прошедшем учебном году в рамках нового формата подготовки к ЕГЭ, который показал высокие результаты.

По ее словам, в этом проекте власти впервые активнее стали отвечать на запросы столичных семей и детей-выпускников. Они почувствовали это и позитивно отреагировали. Впервые были предприняты попытки сформировать специальные программы для разных уровней и апробировать новые методики преподавания, по-другому готовить учителей, уточнила заммэра.

Ракова призналась, что результат "не заставил себя ждать". Практически по всем предметам число учеников, которые не смогли справиться с экзаменом, стало меньше в два раза.

"Нам стоит и дальше двигаться в этом направлении", – подвела она итог.

Ранее эксперты высоко оценили результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) московских школьников. Прирост результатов по русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике стал лучшим за последние 4 года, заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

До этого Собянин отметил, что в этом году результаты оказались лучше, чем в предыдущем. Так, 2 114 выпускников получили по 100 баллов по одному из предметов, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Более 90 новых программ обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября