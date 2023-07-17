Собянин поздравил московских выпускников с блестящей сдачей ЕГЭ

Фото: Сергей Собянин. Личный блог

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с блестящей сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте мэра.

Он отметил, что результаты ЕГЭ-2023 намного лучше прошлого года. Так, количество выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов увеличилось на 45% и составило 2 214 человек. Девять выпускников получили в сумме 300 баллов по трем предметам, что в два раза больше чем в 2022 году. Четыре человека преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов.

Градоначальник подчеркнул, что средний бал вырос практически по всем предметам: русскому языку, литературе, химии, физике, биологии, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%.

"<...> уже сегодня можно сказать – большинство московских ребят смогут поступить в вузы своей мечты", – заявил Собянин.

Отмечается, что в этом году выросла доля учеников с высокобалльными результатами (от 80 до 100 баллов). Более 37% человек получили более 220 баллов по трем предметам, в 2010 году их было 13%. По информации Собянина, больше 80 баллов чаще всего получали по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.

Мэр уточнил, что результаты ЕГЭ – это результат работы школ Москвы на протяжении 11 лет обучения. Фундамент для них был заложен еще в 2012 году, когда их учащиеся пошли в первый класс, и даже раньше.

Он напомнил, что в прошедшем учебном году по просьбам детей и родителей был внедрен в пилотном режиме формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ. Во время него в последний учебный семестр ученики готовились к экзаменам, повторяли пройденное, доучивали забытое, разбирали задания, учились избегать типичных ошибок.

Добавляется, что на практикумы ходили 43 тысячи учеников из 406 школ, это 80% всех столичных выпускников. По результатам, в школах, где был введен подобный пилот, меньше двоек, больше стобалльников и выше средний балл. Согласно опросу, 74% родителей, чьи дети готовились к экзаменам без дополнительных курсов и репетиторов, довольны результатами своих детей. Поэтому проект планируют продолжать и расширять.

Собянин сообщил, что в этом году стали больше уделять внимания эмоциональной подготовке выпускников.

"Ведь можно идеально подготовиться, но в последний момент не справиться с нервами и в результате получить недостаточно высокий балл", – объяснил он.

Для ребят сделали программу психологической поддержки перед экзаменами. В нее включили цикл открытых лекций известных специалистов в области работы со стрессом. В МЭШ выложили ролики с советами по управлению эмоциями на экзаменах, подчеркнул градоначальник.

"Спасибо, дорогие учителя! Спасибо, дорогие родители! Это наш общий успех!" – заключил он.

Ранее Собянин заявлял, что более половины родителей московских учеников положительно оценили проект по подготовке к сдаче ЕГЭ. В опросе приняли участие около 8 тысяч родителей выпускников и более 7 тысяч учителей. Так, 74 % родителей поддержали проект, небольшой процент опрошенных предпочитает традиционное обучение.

До этого отмечалось, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов смогли сдать около 2,9 тысячи человек в этом году. Те, кто не преодолел порог экзамена, смогли пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать в сентябре.

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