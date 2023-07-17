Эксперты оценили результаты ЕГЭ-2023 в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Эксперты высоко оценили результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) московских школьников.

"А столь высокой оценкой мы еще больше довольны. По таким предметам, как русский язык, литература, биология, химия, физика, история, информатика, мы видим очень высокий прирост результатов – лучший за последние четыре года. Конечно, это замечательно. И мы напрямую связываем эти результаты с тем проектом, который в этом учебном году был реализован", – заявил руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

По его словам, в правительстве столицы остались довольны результатами школьников.

В то же время директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева отметила проведение контрольных работ в формате ЕГЭ перед сдачей экзамена.

Как отметила специалист, это позволило выпускникам "испытать себя, увидеть и понять свои дефициты". Школьники могли увидеть собственные ошибки и осознанно подойти к выбору предмета для сдачи ЕГЭ, резюмировала директор центра.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, поздравил московских школьников и заявил, что они продемонстрировали высокий уровень знаний, несмотря на изменение заданий и требований.

Собянин отметил, что в этом году результаты оказались лучше, чем в предыдущем. По словам столичного градоначальника, 2 114 выпускников получили по 100 баллов по одному из предметов, что на 45% больше, чем в прошлом году. Кроме того, девять человек набрали 300 баллов по трем дисциплинам, и четыре человека преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов.

Собянин: результаты ЕГЭ-2023 существенно лучше показателей прошлого года