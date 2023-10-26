Восьмой сезон проекта "Открой#Моспром" стартует 1 ноября

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Восьмой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" состоится с 1 по 24 ноября. Посетителей ждут новые предприятия, они смогут присоединиться к мастер-классам по приготовлению различной продукции, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

Регистрация на мероприятия уже стартовала, уточнил он. Экскурсии, которые можно посетить очно, станут завершающим этапом проекта в 2023 году.

"Планируется, что в этот раз в нем примет участие более 20 предприятий, некоторые из них присоединились к проекту только в 2023 году и стали популярными среди жителей и гостей столицы. В их числе – автомобильный завод "Москвич" и предприятия по изготовлению медизделий", – уточнил он.

По словам Овчинского, в этом сезоне на мероприятии состоится свыше 120 экскурсий и более 50 мастер-классов. В рамках программы гости узнают, как изготавливают обувь на фабрике "Ральф Рингер", как создают лифты и оборудование к ним на Щербинском лифтостроительном заводе и на предприятии "Мослифт".

Кроме того, на заводе "Экопласт" посетителям расскажут о механизме переработки электрического оборудования, утратившего свои свойства. Пройти регистрацию можно на сайте проекта и в мини-приложении "ВКонтакте" "Открытая промышленность".

Ранее стало известно, что свыше 160 тысяч заявок из более чем 180 государств мира подали для участия во Всемирном фестивале молодежи. Мероприятие состоится в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.

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