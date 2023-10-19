Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для участников "Московского долголетия" на осенне-зимний сезон подготовлено большое количество занятий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Вновь открыли группы по психологии, ландшафтному дизайну, IT, истории, философии, иностранным языкам и другим дисциплинам на базе 24 вузов, среди которых МГУ имени М. В. Ломоносова, ВШЭ, РГХПУ имени С. Г. Строганова, Московский Политех", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, для интересующихся историей была расширена программа. Также в "Московском долголетии" открыли более 200 групп по изучению истории страны, искусства, кинематографа и краеведения.

Собянин подчеркнул, что любители спорта также могут найти для себя много интересного. На выбор предоставлено 50 видов активностей – от гимнастики до футбола. Кроме того, в столичных парках для участников проекта начнутся занятия по катанию на коньках и лыжах.



Ранее сообщалось, что свыше полумиллиона представителей старшего поколения присоединились к проекту "Московское долголетие" за 5 лет. Занятия для участников проекта проходят на базе 1 300 различных организаций по всей столице – в вузах, парках, школах, спортивных центрах, библиотеках и других площадках.

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