Руководитель сети центров московского долголетия рассказала о работе организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры московского долголетия предоставляют жителям Москвы возможности для проведения качественного досуга, саморазвития и ведения здорового образа жизни. Об этом сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

Сеть организаций начала свою работу около четырех лет назад по поручению Сергея Собянина. Сейчас в ее составе функционируют 86 центров с 5 тысячами клубов по интересам.

"Центры московского долголетия становятся для жителей столицы не только местом, где все увлечения собраны на одной площадке, но и тем самым теплым, уютным домом, где они находят новых друзей и встречают единомышленников, а также самостоятельно создают клубы по увлечениям, становятся лидерами конкретного направления и увлекают за собой других", – рассказала Громова.

Ежедневно в стенах организаций проходят образовательные занятия, тренировки и творческие мероприятия. Некоторые жители посещают сразу несколько центров и клубов.

Посещать занятия в центрах могут жители старше 55 лет. Для удобства москвичей до точек запустили пять автобусов "Маршрут к долголетию". На сегодняшний день они перевезли уже боле 40 тысяч активистов.

Накануне Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия. Новые точки для активных москвичей старшего возраста появились в Тимирязевском, Останкинском, Гагаринском и других районах. До конца года в городе планируют открыть еще 36 центров московского долголетия.



Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия