Москвичи старшего поколения выступят на модном показе "Стиль мегаполиса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоится модный показ "Стиль мегаполиса", в котором примут участие модели старшего поколения. Мероприятие назначено на 30 июня, передает портал мэра и правительства столицы.

"Посетители центров московского долголетия – разносторонние люди, которые в том числе уделяют большое внимание уходу за собой. В каждом центре есть клубы, посвященные индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду", – заявила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

По ее словам, участницы проекта периодически устраивают дефиле. На нем они показывают вещи, аксессуары и обувь. В этот раз ассоциация клубов долголетия совместно с активистами центра "Таганский" предложила организовать мероприятие для всего города и пригласить всех желающих старше 55 лет.

Для всех посетителей и участников события подготовили программу, которая включает мастер-классы по созданию украшений из атласных лент, по стилизации и декорированию интерьера.

Ранее на портале мэра и правительства столицы заработал сервис онлайн-подачи заявлений на участие в проекте "Московское долголетие". Через специальную страницу представители серебряного возраста могут выбрать интересующие их занятия и записаться в группу.