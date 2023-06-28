10:36Город
Москвичи старшего поколения выступят на модном показе "Стиль мегаполиса"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве состоится модный показ "Стиль мегаполиса", в котором примут участие модели старшего поколения. Мероприятие назначено на 30 июня, передает портал мэра и правительства столицы.
"Посетители центров московского долголетия – разносторонние люди, которые в том числе уделяют большое внимание уходу за собой. В каждом центре есть клубы, посвященные индустрии красоты, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду", – заявила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.
По ее словам, участницы проекта периодически устраивают дефиле. На нем они показывают вещи, аксессуары и обувь. В этот раз ассоциация клубов долголетия совместно с активистами центра "Таганский" предложила организовать мероприятие для всего города и пригласить всех желающих старше 55 лет.
Для всех посетителей и участников события подготовили программу, которая включает мастер-классы по созданию украшений из атласных лент, по стилизации и декорированию интерьера.
Ранее на портале мэра и правительства столицы заработал сервис онлайн-подачи заявлений на участие в проекте "Московское долголетие". Через специальную страницу представители серебряного возраста могут выбрать интересующие их занятия и записаться в группу.
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