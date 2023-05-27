Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие". Его открыл фестиваль скандинавской ходьбы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, дистанцию в 2,5 километра смогли преодолеть более 5 тысяч москвичей старшего поколения. Участников ждет более 30 общегородских мероприятий, включающих в себя конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы и съемки сериала.



"Многие занятия пройдут на свежем воздухе: в распоряжении москвичей старшего поколения 26 парков и 630 открытых площадок", – указал мэр.

Среди лидеров уличных активностей градоначальник выделил "Пеший лекторий". Жители столицы смогут посетить экскурсии по историческим местам города, объяснил он. В этом сезоне планируется увеличить список маршрутов.



"Кроме того, расширим летом сеть центров московского долголетия: к открытию готовятся 30 новых клубных пространств в разных районах столицы", – сказал Собянин.

Он добавил, что более 43 тысяч москвичей старшего поколения уже начали занятия на улице в группах "Московского долголетия".



Ранее говорилось, что в этом году в рамках фестиваля кино и театра "Серебряная астра" планируется снять сериал о жизни горожан старшего поколения с привлечением к съемкам участников проекта "Московское долголетие". Он будет состоять из десяти эпизодов. Сериал снимут в жанре мокьюментари, имитирующем документальное кино.