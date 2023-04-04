Около 1,4 тысячи горожан приняли участие в кинолектории "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К серии занятий о кинематографе, которая проходит в кинотеатрах "Москино" в рамках проекта "Московское долголетие", присоединились уже порядка 1,4 тысячи горожан старшего поколения. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сейчас у жителей старшего возраста появилась возможность регулярно посещать городские кинотеатры и погружаться в мир киноискусства. Курсы по кинематографии открылись в начале года, а к ним уже присоединились около 1,4 тысячи москвичей", – рассказал замглавы департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов.

Занятия включают как лекции сотрудников "Москино", имеющих профильное образование, так и непосредственно просмотры фильмов. Участники кинолектория могут узнать о процессе написания сценария, о подготовке картины к прокату, о приемах драматургии и о многом другом.

Занятия проходят в девяти кинотеатрах сети, в том числе в "Москино Космос", "Москино Спутник" и "Москино Молодежный". Узнать подробности можно на странице проекта.

"Люди "серебряного" возраста – особенные зрители. Они знают и любят кино, разбираются в нем, помнят, что во времена их юности поход в кинотеатр был значимым событием. Искренне надеемся, что наш кинообразовательный курс станет для них удивительным приключением", – отметила гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Сами участники лектория рассказывают, что уже после первых занятий их взгляд на кино изменился. Они стали замечать особенности игры актеров, нюансы постановки кадра и другие элементы киноязыка.

Ранее в столице для москвичей старшего поколения стартовал проект "Полезный час", в рамках которого для участников прочитают курс лекций о правовой грамотности. Слушателям расскажут в том числе о различных льготах и порядке оформления определенных документов. Лекции продлятся до июня.



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