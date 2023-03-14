Собянин рассказал о стартовавшем городском проекте "Серебряное наставничество"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В столице стартовал проект "Серебряное наставничество". Москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей", – рассказал мэр.

Участниками проекта станут дети из центров содействия семейному воспитанию и москвичи из центров московского долголетия. Юные участники получат возможность пообщаться со старшими москвичами, взрослые смогут найти стимул для самореализации и искренней заботы, пояснил Собянин.

Вместе представители старшего поколения и дети будут посещать мастер-классы, делиться друг с другом интересной информацией и знаниями. Ученики получат от наставников помощь в выполнении домашних заданий, а также советы по выбору будущей профессии. В свою очередь подростки научат пожилых людей пользоваться современными гаджетами.

Перед началом участия в проекте для представителей старшего возраста проведут консультации, в ходе которых обучат общению с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Пробный запуск проекта был организовал в ЦАО и ЮАО. Теперь его запустят во всех столичных центрах содействия семейному воспитанию и 59 центрах московского долголетия.

Ранее проект "Московское долголетие" отметил первый юбилей. За 5 лет работы проекта к нему присоединились более 500 тысяч москвичей.

Со знаменательной датой проект поздравил Сергей Собянин. По словам мэра, в настоящее время представить Москву и ее жителей без проекта сложно.



"Мой район. Навигатор": в столице отметили юбилей проекта "Московское долголетие"

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