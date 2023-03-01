Собянин поздравил москвичей с 5-летием проекта "Московское долголетие"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил участников "Московского долголетия" с пятилетием проекта, подчеркнув, что за это время к нему присоединились более 500 тысяч представителей старшего поколения.

"Пять лет прошло, и кажется, что "Московское долголетие" всегда существовало. Даже сложно представить Москву и москвичей без этого проекта", – сказал мэр на мероприятии в честь первого юбилея проекта в кинотеатре "Художественный".

Оздоровительный, образовательный и досуговый проект "Московское долголетие" стартовал по инициативе Собянина 1 марта 2018 года. Присоединиться к нему могут женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно, а также москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.

С момента существования "Московского долголетия" его участники установили 20 рекордов в России. Они преодолели более 108 километров скандинавской ходьбой, поставили сотни спектаклей, разработали 10 модных коллекций и собственный вокально-инструментальный ансамбль.

Сейчас деятельность проекта осуществляется в очном, дистанционном формате и на свежем воздухе.

По случаю первого юбилея проекта 1 марта 2023 года в сети кинотеатров "Москино" показывают киномюзикл "Миссия "Долголетие". Картина рассказывает о москвичах старшего поколения, продвигающих философию здорового образа жизни.

Музыкальные номера в фильме исполнили участники проекта "Московское долголетие" с популярными артистами кино и эстрады.

До этого замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов сообщил, что в "Московском долголетии" участвуют более 8,3 тысячи профессиональных преподавателей.

Наиболее популярным направлением занятий является гимнастика, которой отдают предпочтение более 17% участников. Пешие экскурсии по Москве и лекции по искусству, истории и краеведению занимают второе и третье места рейтинга популярности (8% и 6,5% соответственно).



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