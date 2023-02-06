09:20Культура
Участники ВИА "Московское долголетие" выпустили первый клип
В 2021 году песня "Авторы жизни" впервые прозвучала в кинофильме "Серебряная астра" и стала символом проекта "Московское долголетие".
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов рассказал, что в этом году проекту "Московское долголетие" исполнилось пять лет. За этом время в рамках проекта появились разные произведения искусства – фильм, театральные постановки, книги, музыкальные и танцевальные программы, коллекции одежды.
"В этом году фонд пополнится новыми творческими достижениями участников, первым из которых стал музыкальный клип ВИА "Московское долголетие". Текст песни "Авторы жизни" содержит жизнеутверждающий посыл о том, что сделать шаг к новому и изменить жизнь можно в любой момент", – отметил Филиппов.
Он надеется, что музыканты проекта смогут вдохновить других представителей старшего поколения записаться в участники "Московского долголетия".
В клипе главными героями стали музыканты ансамбля. По сюжету дети уехали из дома, а родители устраивают вечеринку. Для многих участников ВИА съемки стали первыми.
ВИА "Московское долголетие" появился в 2022 году в рамках творческого фестиваля проекта. Более чем 240 москвичей приняли участие в кастинге в группу. В итоге жюри выбрало Болеслава Войшко, Александра Зорина, Елену Липатову, Владимира Морозова, Ларису Озерову, Светлану Белорыбкину и Людмилу Семенову.
Отмечается, что все музыканты начали серьезно заниматься исполнительством только в проекте "Московское долголетие".
Ранее сообщалось, что в 2022 году число участников проекта "Московское долголетие" достигло 230 тысяч человек, превысив уровень 2020 года. Минувший год стал годом возрождения проекта, поскольку в марте после двухлетнего перерыва состоялось возобновление очных занятий.
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