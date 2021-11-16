В рамках проекта "Московское долголетие" снимут фильм о жизни старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полнометражный художественный фильм о жизни старшего поколения снимут в рамках проекта "Московское долголетие". Актерами станут участники проекта, а в основу четырех новелл, связанных единой сюжетной линией, лягут реальные истории пожилых москвичей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов рассказал, что съемки картины уже начались. Ее премьера запланирована на декабрь текущего года.

Филиппов отметил, что театральное направление проекта "Московское долголетие" все активнее развивается в удаленном режиме. В связи с этим трансформировать решили и традиционный театральный фестиваль "Серебряная астра".

"Мы пошли навстречу пожеланиям участников студий и снимаем настоящее кино о том, как современное поколение старше 60 лет создает новый стиль жизни. Это соответствует общей философии инициативы мэра Москвы "Московское долголетие", – добавил он, выразив уверенность, что картина будет по достоинству оценена и профессиональным сообществом, и зрителями.

В основу сценария фильма легли реальные истории участников проекта. С помощью специальной фокус-группы и активистов сценаристы и режиссеры ленты обсудили сюжетные линии, а также доработали образы героев.

Кастинг проходил в онлайн-формате. В общей сложности свои видео прислали 353 москвича старшего возраста. В итоге для главных и второстепенных ролей жюри отобрало 17 человек. Еще порядка 150 участников будут задействованы в съемках эпизодов и массовых сцен.

Появятся в фильме и известные российские актеры: Александр Олешко, Родион Газманов, Анна Ардова, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров, Ольга Кузьмина.

Создатели картины отмечают, что итогом их работы станет профессиональный продукт, снятый по всем правилам кинематографа.

Креативный продюсер фестиваля "Серебряная астра" Дмитрий Бикбаев подчеркнул, что в первую очередь фильм будет рассказывать о тех возможностях, которые проект "Московское долголетие" дарит жителям столицы.

"Наше кино – о том, что, несмотря ни на какие преграды, можно достигнуть своей цели и реализовать собственную мечту. Лично я жду от съемок творческого азарта, драйва и бесконечного вдохновения, – пояснил Бикбаев. – И еще очень хочу, чтобы, посмотрев наш фильм, люди захотели ответить на один вопрос: "А как я буду жить в серебряном возрасте?" – и затем решить, что, возможно, выход на пенсию – это самое начало чего-то прекрасного и удивительного, а вовсе не итог и не финал, возможность реализовать то, на что не хватало времени всю жизнь".

Отмечается, что съемочный процесс проходит с соблюдением профилактических мер. Кроме того, все участники имеют QR-код, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделал вакцину или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что проект "Московское долголетие" заработал в дистанционном режиме для пожилых граждан, решивших соблюдать самоизоляцию. В рамках проекта открыто свыше трех тысяч онлайн-групп по 30 направлениям. Горожане старшего возраста могут заниматься спортом, рисовать, петь, танцевать, участвовать в интеллектуальных клубах, литературных мастерских и заниматься многим другим.

