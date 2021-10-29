Онлайн‑программу подготовили для столичных пенсионеров, соблюдающих домашний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-программу подготовили для москвичей старшего возраста на период соблюдения домашнего режима. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в дистанционном режиме работает проект "Московское долголетие", в котором открыто свыше трех тысяч онлайн-групп по 30 направлениям. Горожане старшего возраста могут заниматься спортом, рисовать, петь, танцевать, участвовать в интеллектуальных клубах, литературных мастерских и заниматься многим другим.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал, что более 45 тысяч горожан старшего возраста записались в проект только после появления дистанционных занятий.

"Они помогают сохранять активность, совмещать домашние дела, заботу о внуках и семье с любимым хобби. В период длинных выходных, когда очень важно сократить контакты, можно продолжить заниматься и сохранить физическую активность", – приводятся в материале слова Филиппова.

К проекту могут присоединиться женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Сделать это можно на mos.ru или по телефонам территориальных центров соцобслуживания.

Онлайн-формат позволят экономить время на дорогу, выбирать несколько занятий в день и пробовать что-то новое. Наиболее популярным направлением стал спорт, им дистанционно занимаются уже более 62 тысяч горожан старшего возраста.

Кроме того, на страницах проекта в социальных сетях регулярно выходят различные видеоуроки, конкурсы, проходят прямые эфиры с экспертами.

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина посоветовала соблюдающим домашний режим пенсионерам освоить социальные сети с помощью детей или внуков, общаться с друзьями и близкими, а также найти единомышленников на онлайн-занятиях.

Также программу для москвичей старшего возраста подготовили и клубы "Мой социальный центр". Так, на базе центра "Преображенское" 29 октября в 13:00 состоится мастер-класс "Красота в глазах смотрящего".

В этот же день в 15:00 "Мой социальный центр" в Выхине проведет онлайн-встречу клуба "Пифагор".

В 16:00 центр "Сокольники" запланировал онлайн-концерт "Осенний поцелуй", а освоить "гимнастику счастья" можно в 17:00 на мастер-классе по йоге, который подготовил центр "Митино". Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках, продлится до 25 февраля 2022 года.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, домашний режим затронет порядка 2,5 миллиона горожан, из которых около 1,9 миллиона являются людьми пожилого возраста.

Находящиеся на домашнем режиме москвичи могут заказать доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а также обратиться по вопросам психологической помощи. Номер горячей линии +7 (495) 870-45-09 работает ежедневно с 08:00 до 21:00.