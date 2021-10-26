Москвичам старше 60 лет продолжат доставлять на дом средства реабилитации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Социальные службы столицы продолжат доставлять на дом технические средства реабилитации пожилым москвичам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнул замглавы департамента труда и соцзащиты населения Алексей Володин, эти люди находятся в зоне риска и им рекомендуется соблюдать домашний режим из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Технические средства реабилитации для москвичей от 60 лет выдают Ресурсный центр для инвалидов и территориальные центры социального обслуживания. Они привозят кресла-коляски, трости, ходунки, опоры и абсорбирующее белье, прописанные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Работники центров могут приехать к человеку на дом, чтобы принять заявление для предоставления средств реабилитации и их доставки. Также они помогают оформить документы для компенсации за самостоятельно приобретенные средства.

В 2021 году необходимые технические средства реабилитации получили свыше 200 тысяч москвичей с инвалидностью. Еще порядка 60 тысяч человек купили их самостоятельно и оформили компенсацию.

За девять месяцев Ресурсный центр оказал услуги на дому порядка 460 москвичам старшего поколения. 260 человек получили средства реабилитации, а более 200 – услугу по медико-технической экспертизе.

Чтобы получить услугу, надо подать заявку на сайте центра или по электронной почте rci@mos.ru.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Отмечалось, что сертификат является новым платежным инструментом, который представляет собой реестровую запись.

Пользователи электронных сертификатов имеют право самостоятельно определять, на какой товар из категории, указанной в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направить средства.