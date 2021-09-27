Минтруд РФ запустил систему электронного обеспечения инвалидов средствами реабилитации

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Минтруд РФ запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Об этом сообщает ТАСС.

В разработке и запуске проекта также приняли участие Минцифры, Федеральное казначейство, Национальная система платежных карт и ФСС.

Электронный сертификат является новым платежным инструментом, который представляет собой реестровую запись. Он привязывается к банковской карте платежной системы "Мир". За счет нового платежного инструмента пользователи смогут приобретать товары из категории, для которой он был выписан.

"Все технологические условия для того, чтобы коммерческий сектор мог воспользоваться новым удобным сервисом и обеспечить своих потребителей возможностью получать господдержку при приобретении технических средств реабилитации, – созданы", – заявил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

Пользователи электронных сертификатов имеют право самостоятельно определять, на какой товар из категории, указанной в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направить средства. При этом каталог поставщиков технических средств реабилитации будет расширяться.

Ранее в сентябре правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для людей, пострадавших на производстве. Новый срок истечения данной возможности – 1 марта 2022 года.