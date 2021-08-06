Около трети россиян оказывают регулярную помощь людям с инвалидностью

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Аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде провел исследование по теме поддержки инвалидов в обществе, сообщает RT.

В ходе опроса стало известно, что каждый третий россиянин (35 процентов) регулярно оказывает благотворительную помощь людям с инвалидностью.

В целом опрошенные признают, что такие граждане находятся в особенно уязвимом положении. 77 процентов респондентов указывают на низкий уровень доходов инвалидов, 65 процентов отметили на недостаток медицинской помощи, лекарств и средств реабилитации.

Большинство россиян, как показало исследование, готовы общаться с людьми с инвалидностью (87 процентов), работать с ними (78 процентов) и водить детей в общую школу (70 процентов). Однако 66 участников опроса не готовы включать их в близкий круг общения и рассматривать как будущих партнеров.

"Существенно, что свое отношение меняет молодежь: если прежде 34% представителей возрастной группы от 18 до 24 лет старались избегать общения с людьми с инвалидностью, то сегодня эта доля сократилась до 9%. Подобное отношение среди граждан этой возрастной категории непопулярно", – добавила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" ранее прошла стратегическая сессия на тему "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ". Благотворительные фонды обсудили вопросы, которые отработают по проекту "Одобрено".