Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ

Фото: Ольга Крылова
В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла стратегическая сессия на тему "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ", инициатором которой выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров и основатель проекта "Одобрено" Артем Метелев. В мероприятии приняли участие представители 26 благотворительных фондов и общественных организаций, в числе которых "Благо Дари Миру", "Люби жизнь", "Алые паруса", а также Академия доступной среды и другие.
"В России 12 миллионов инвалидов, но мы их редко видим. Многие не могут выйти из дома или не готовы жить под социальным давлением. К сожалению, часто можно видеть хамство людей по отношению к людям с инвалидностью. <...> Чтобы наше общество стало инклюзивным, нужно создавать условия для социализации людей с ОВЗ, их трудоустройству, реализации талантов", – отметил Метелев.
Он добавил, что при сотрудничестве ведущих фондов был определен перечень соответствующих вопросов, которые отработают в рамках проекта "Одобрено". В их числе:
Основатель "Одобрено" также поддержал президента фонда содействия благотворительности "Растем вместе", который предложил включить ноутбуки в список технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам.
Уточняется, что все предложения, прозвучавшие в ходе мероприятия, войдут в Народную программу "Единой России", формирование которой закончат к 15 августа.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды будут обслуживаться вне очереди при посещении заведений торговли, общепита, ЖКХ, а также медицинских, образовательных и других учреждений. Документ предоставляет такое же право сопровождающим их лицам.
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