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Общество

20:31

Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ

общество

Фото: Ольга Крылова

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла стратегическая сессия на тему "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ", инициатором которой выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров и основатель проекта "Одобрено" Артем Метелев. В мероприятии приняли участие представители 26 благотворительных фондов и общественных организаций, в числе которых "Благо Дари Миру", "Люби жизнь", "Алые паруса", а также Академия доступной среды и другие.

"В России 12 миллионов инвалидов, но мы их редко видим. Многие не могут выйти из дома или не готовы жить под социальным давлением. К сожалению, часто можно видеть хамство людей по отношению к людям с инвалидностью. <...> Чтобы наше общество стало инклюзивным, нужно создавать условия для социализации людей с ОВЗ, их трудоустройству, реализации талантов", – отметил Метелев.

Он добавил, что при сотрудничестве ведущих фондов был определен перечень соответствующих вопросов, которые отработают в рамках проекта "Одобрено". В их числе:

  • общественный контроль за качеством доступной среды;
  • интеграция в школы и университеты инклюзивных практик и уроков;
  • введение требований по обучению сотрудников в сфере услуг;
  • сохранение льгот в случае трудоустройства инвалида в целях его мотивации к поиску работы и социализации;
  • и другие.

Метелев напомнил о развитии мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в Москве. Например, согласно программе "Лучший город Земли" 90% общественного транспорта в столице приспособлено для маломобильных граждан, почти 8,5 миллиона москвичей получают различные льготы, в числе которых и инвалиды.

Основатель "Одобрено" также поддержал президента фонда содействия благотворительности "Растем вместе", который предложил включить ноутбуки в список технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам.

Уточняется, что все предложения, прозвучавшие в ходе мероприятия, войдут в Народную программу "Единой России", формирование которой закончат к 15 августа.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды будут обслуживаться вне очереди при посещении заведений торговли, общепита, ЖКХ, а также медицинских, образовательных и других учреждений. Документ предоставляет такое же право сопровождающим их лицам.

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