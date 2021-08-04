Юрист высказался о случаях дискриминации детей с особенностями развития

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Недавние инциденты, связанные с дискриминацией детей с особенностями развития, представляют собой тревожную общественную тенденцию, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщает RT.
"Если мы говорим об особенных детях, то ответственность за их поведение в общественных местах должна лежать на их родителях, которые досконально знают своих детей и обязаны предполагать, что может произойти в той или иной ситуации. Однако внешние отличия ребенка от общепринятой нормы не должны становиться причиной для ограничения их прав", – сказал он.
Соловьев отметил, что граждан, считающих себя вправе притеснять детей с особенностями развития, необходимо вернуть как в правовое поле, так и к адекватному восприятию окружающей действительности. Он уточнил, что это касается и предприятий торговли и услуг – они ни в коем случае не должны определять по внешним признакам, "кого они хотят видеть у себя, а кому откажут в обслуживании".
"Это является социальным вызовом и нарушает принципы государственной политики, направленной на максимальную социализацию таких детей. В случае дискриминации государство обязано реагировать, используя полномочия надзорных органов (прокуратура) и государственных правозащитных структур (уполномоченные по правам человека и ребенка)", – пояснил юрист.
По словам Соловьева, в России необходимо проработать общий подход к правилам поведения в общественных местах. Также он напомнил, что в текущей редакции КоАП имеется статья, предусматривающая штрафы для недобросовестных предприятий за дискриминацию.
"Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей", – рассказал он.
Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра. Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". Правоохранители проводят проверку инцидента.
Позднее на входе в аквапарк в городе Волжском охранник преградил путь молодой семье с детьми и сказал, что пройти могут все, кроме мальчика с особенностями развития. Запрет объяснили правилами центра, несмотря на предлагаемую 50-процентную скидку для людей с инвалидностью.
Эксперт прокомментировала инцидент в аквапарке в Волжском
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