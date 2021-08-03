Под Волгоградом ребенка-аутиста не пустили в аквапарк

Под Волгоградом ребенка-аутиста не пустили в аквапарк.

Семья решила провести свой выходной в аквапарке, для чего проехала почти 400 километров. Однако сотрудники центра решили не пускать гостей с ребенком-аутистом. Об этой ситуации мать мальчика рассказала в соцсетях.

По ее словам, охранники объяснили запрет своими правилами, хотя на сайте развлекательного центра обещают особенным клиентам 50-процентную скидку.

Женщина уверяла, что сможет проследить за своим ребенком в бассейне, никаких проблем они не доставят, но к аргументам в аквацентре не прислушались.

Позже сотрудник предложил матери с дочерью пройти на территорию, а отцу с мальчиком подождать на улице. Родители уже обратились в прокуратуру.

Аккаунт аквапарка в соцсетях накрыло волной негодования. Появились сотни комментариев, призывающих к бойкоту заведения. Все единодушны в том, что такое отношение как минимум позорит директора и весь персонал.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра".

Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". В полиции подтвердили получение обращения. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

