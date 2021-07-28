В СПЧ призвали не наказывать женщину, выгнавшую детей с аутизмом с площадки в Петербурге

Фото: vk.com/baltic.today

Журналист, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова считает, что не нужно наказывать женщину, которая пыталась выгнать детей с аутизмом с детской площадки в Санкт-Петербурге. Таким мнением она поделилась в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Быть добрым не научишь из-под палки. Есть такая аксиома. Доброта это вообще, как мышцы. Когда мы с вами хотим накачать бицепсы руки, мы с вами идем в спортзал. Мы не поднимаем с вами сразу гирю 120 килограммов. <...> Мышцу доброты нужно накачивать точно так же, постепенно", – объяснила свою позицию представительница СПЧ.

Также, по ее мнению, вместо уроков нравственности в школах необходимо ввести занятия по практическому добру, где ребятам показывали бы на деле, как совершать хорошие поступки по отношению к окружающим.

Кроме того, Винокурова призвала более активно работать в вопросе воспитания детей. Она также привела в пример школу № 1 в Казани, на базе которой за счет президентского гранта реализуется проект по созданию образовательного учреждения, где дети с отклонениями аутического спектра могли бы учиться с обычными детьми.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра". По ее собственным словам, сделала она это из-за того, что ее дочь испугалась детей-инвалидов.

Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". В полиции подтвердили получение обращения. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

