Две женщины подрались на детской площадке под Петербургом

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В Мурине женщину с ребенком попытались прогнать с детской площадки. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По ее словам, жительнице соседнего дома не понравилось, что коляска ребенка стоит на газоне, из-за чего между женщинами возник спор. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

В результате происшествия потерпевшая лишилась ногтя на мизинце.

"Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор, и они за него платят. Мне там не место. Хотя управляющий ЖК пришел на место и сказал, что площадка – общественное пространство", – возмутилась она.

Позже обе женщины обратились в полицию с заявлениями о побоях.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина пыталась прогнать с игровой площадки детей с особенностями развития.

Это были подопечные социального центра, руководство которого теперь собирается разбираться с обидчицей в суде.

