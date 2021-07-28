Две женщины подрались на детской площадке под Петербургом

16:28
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Мурине женщину с ребенком попытались прогнать с детской площадки. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По ее словам, жительнице соседнего дома не понравилось, что коляска ребенка стоит на газоне, из-за чего между женщинами возник спор. В итоге словесная перепалка переросла в драку.
В результате происшествия потерпевшая лишилась ногтя на мизинце.
"Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор, и они за него платят. Мне там не место. Хотя управляющий ЖК пришел на место и сказал, что площадка – общественное пространство", – возмутилась она.
Позже обе женщины обратились в полицию с заявлениями о побоях.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина пыталась прогнать с игровой площадки детей с особенностями развития.
Это были подопечные социального центра, руководство которого теперь собирается разбираться с обидчицей в суде.
В Петербурге на детской площадке разгорелся скандал из-за газона
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