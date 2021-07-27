Юрист рассказал, что грозит петербурженке за попытку прогнать детей-инвалидов с площадки

В Санкт-Петербурге женщина пыталась прогнать с игровой площадки детей с особенностями развития. Это были подопечные социального центра, руководство которого теперь собирается разбираться с обидчицей в суде. Расскажем, в чем причина такого поведения женщины и какое наказание может ей за это грозить.

"Вы здесь гулять не будете"

Инцидент произошел 26 июля в жилом комплексе на юго-западе города. На видео, которое распространилось в Сети, женщина в грубой форме пытается спровадить детей-инвалидов с площадки. Якобы они пугали ее внучку. А у ребят с особенностями развития, по ее словам, должны быть свои "карантины". Кроме того, дама несколько раз пыталась выбить телефон из рук у женщины, которая снимала происходящее на видео.

Как выяснили СМИ, скандал устроила местная жительница Наталья. По данным РЕН ТВ, после инцидента она удалилась из соцсетей, а ее квартира площадью 130 квадратных метров в жилом комплексе якобы опустела.





Наталья Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте.

Дети с особенностями развития оказались воспитанниками центра инклюзивных проектов "Какая разница". Директор учреждения Валерия рассказала 360, что по факту произошедшего обратилась с заявлением в полицию Красносельского района, где находится жилой комплекс. В ведомстве уже подтвердили проведение проверки.

Кроме того, руководство центра готовит обращение в суд. Они требуют наказать женщину за оскорбление детей и нарушение Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", запрещающего дискриминацию по отношению к людям с особенностями развития.

"Эта ситуация небезопасна ни для детей, ни для взрослых. Эта женщина подходила на прошлой неделе к моим сотрудникам – из разряда: "Уходите с моей площадки, я здесь за нее плачу". На этой неделе мы снова пришли гулять, и она уже вела себя максимально неадекватно", – сообщила директор центра.

Проверку по факту случившегося проводят прокуроры Красносельского района города. Ситуацией также заинтересовался Следственный комитет.

Конфликт прокомментировал и заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. В своем Telegram-канале он написал, что в сложившейся ситуации важно обратить внимание на слова женщины о том, что одни дети испугались других.

"Если это так, вот это действительно серьезная проблема, с которой нужно работать. И решить ее можно. Дети прекрасно понимают, когда им доступно рассказывают о трудностях в жизни других людей. Они нередко умнее и добрее, чем мы о них думаем. Важно только приложить усилия и не быть инфантильнее самих детей", – считает замминистра здравоохранения.

При этом женщине, которая прогоняла детей с площадки, сложно не давать негативной оценки, добавил Салагай.

Откуда столько злобы?

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Актриса Эвелина Бледанс, которая сама воспитывает ребенка с особенностями развития, в разговоре с Москвой 24 осудила поведение скандалистки из Петербурга.

"Ведь они катались на качелях, все вместе, с особенными детьми. Им было весело. И потом вдруг бабушка решила, что как же страшно! Они же не такие, как моя внучка, они же особенные", – сказала актриса.



Эвелина Бледанс актриса Именно на этом примере мы видим сейчас таких людей. Возможно, мы сможем поговорить с ней, я не знаю. Я бы очень хотела с ней встретиться.



Юрист Василий Воробьев заявил Москве 24, что действия женщины могут быть расценены как мелкое хулиганство.





Василий Воробьев юрист Здесь есть оскорбительное поведение, нарушение общественного порядка. Но максимальное наказание, которое ей грозит, – это штраф от 500 до 1 000 рублей. Дополнительных мер к ней применить не получится.

"Тот закон, на который ссылаются сотрудники центра, говорит не о том, как все должны обращаться к инвалидам. Он говорит о мерах социальной поддержки, которые эти дети могут получать. А эта женщина к данному федеральному закону не имеет никакого отношения. Поэтому нет оснований его к ней применять. К тому же никаких санкций в этом законе не установлено", – комментирует ситуацию Воробьев.

По словам эксперта, сотрудники центра имели все основания гулять со своими подопечными на этой детской площадке.

"Никто не имеет права ограничить пребывание ребенка на любой детской площадке. Вне зависимости от того, проживает он в этом жилом комплексе или нет", – подчеркнул Воробьев.

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в разговоре с Москвой 24 отметила, что поведение женщины может быть продиктовано не каким-либо четким мотивом, а уровнем ее культуры.

"Это ситуация не про детей. Это про женщину, которая через призму своего ребенка высказала свое мнение, с которым она живет. На видео можно услышать слова сотрудниц центра, что ее ребенок еще недавно играл с их детьми и ничего его не пугало", – говорит Гераськина.

По словам психолога, в подобных ситуациях дети не всегда в будущем перенимают модель поведения своих родителей и родственников.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Есть ситуации, когда родитель транслирует подобное поведение, а детям оно не откликается. Тогда мы увидим, что ребенок в будущем не примет это отношение к другим людям.

"Возможно, ребенок вырастет и сам будет работать с такими детками. Либо есть худший сценарий. Когда ребенок очень близок со своими родителями, тогда можно вспомнить о фразе, что яблоко от яблони недалеко падает. Тогда, скорее всего, в будущем это проявится такой же неприязнью и жестокостью", – говорит собеседница Москвы 24.

Подобное поведение взрослых по отношению к детям с особенностями развития Гераськина объясняет их мироощущением и образом жизни. В данной ситуации действия женщины говорят об ее эгоизме по отношению к другим людям, считает эксперт.

