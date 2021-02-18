На Камчатке школьника подозревают в истязании ребенка с инвалидностью

15:33
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Подростка с Камчатки подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, передают "Дни.ру" со ссылкой на СУ СК России по региону.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего учащегося одной из школ Пенжинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", – говорится в сообщении.
По версии следствия, школьник на протяжении нескольких месяцев совершал в отношении девятилетнего мальчика с инвалидностью насильственные действия. В СК отметили, что подросток ранее состоял на учете по делам несовершеннолетних.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, по результатам которой даст оценку работе местных органов системы профилактики.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как мужчина жестоко избил ребенка в подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский".
Инцидент произошел в подъезде дома номер 8 по улице Романтиков, произошедшее сняла камера видеонаблюдения.
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