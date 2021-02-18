На Камчатке школьника подозревают в истязании ребенка с инвалидностью

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Подростка с Камчатки подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, передают "Дни.ру" со ссылкой на СУ СК России по региону.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего учащегося одной из школ Пенжинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", – говорится в сообщении.

По версии следствия, школьник на протяжении нескольких месяцев совершал в отношении девятилетнего мальчика с инвалидностью насильственные действия. В СК отметили, что подросток ранее состоял на учете по делам несовершеннолетних.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, по результатам которой даст оценку работе местных органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как мужчина жестоко избил ребенка в подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский".

Инцидент произошел в подъезде дома номер 8 по улице Романтиков, произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

