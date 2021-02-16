Красноярский СК завел дело против матери за истязания 1,5-годовалого ребенка-инвалида

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалого ребенка-инвалида. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следователей, 28-летняя женщина неоднократно избивала ребенка и морила голодом. Соседи подозреваемой рассказали, что она и ее сожитель ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, на что они неоднократно жаловались в полицию.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего")", – говорится в сообщении.

В данный момент органы решают вопрос о задержании женщины. Следователи установят все обстоятельства преступления, а также дадут правовую оценку действиям уполномоченных должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за семьями в социально-опасной ситуации.

Ранее следователи начали проверку в отношении супругов из Зернограда, подозреваемых в съемке порнороликов с участием дочери. Согласно данным ведомства, заведено уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Подозреваемыми стали 20-летний муж и его 17-летняя жена.