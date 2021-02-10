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Происшествия

18:16

Супруги снимали порноролики с участием 9-месячной дочери в Ростовской области

происшествия

Следователи начали проверку в отношении супругов из Зернограда, подозреваемых в съемке порнороликов с участием дочери. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ростовской области.

Согласно данным ведомства, заведено уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Подозреваемыми стали 20-летний муж и его 17-летняя жена.

"По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года подозреваемые, находясь в собственной квартире, расположенной в Зернограде, неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери 2020 года рождения, которые фиксировали на видеокамеру и за денежное вознаграждение распространяли через социальную сеть", – указано в заявлении.

Семейная пара была помещена под стражу, следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду. Об инциденте стало известно 28 января после публикации отца мальчика в социальной сети.

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