В Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в частном детском саду. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

"В отношении 32-летней женщины – заместителя директора учреждения – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание"), статьи 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", – уточнили в прокуратуре.

Об инциденте стало известно 28 января после публикации отца мальчика в социальной сети. По версии следствия, ребенку нанесли повреждения в частном детском саду на Гвардейской улице.

Мальчик, вернувшись домой, рассказал, что "нашкодничал на занятии" и за это к нему применили силу. По словам отца ребенка, у малыша были расцарапаны живот и руки, на запястьях остались следы от того, что его хватали. Ссадины были зафиксированы на руках, лопатках, локтях, спине.

Ребенок также получил травмы после того, как сотрудница частного детского сада силой оттащила его в душ, облила водой в одежде и заставила выжимать вещи. Мальчик упал на кафель при попытке выйти из душевой кабины.