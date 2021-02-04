Отец ребенка, избитого воспитателем, рассказал о жестоких методах в частном детсаду

Житель столицы Сергей Данильченко сообщил Москве 24 о жестоких мерах наказания, которые применяются в частном детском саду на Гвардейской улице. Широкий резонанс вызвал в Instagram пост Сергея, где он опубликовал фото с синяками на теле своего сына. Мужчина также записал видео с сотрудницей детсада, где она объясняет, как в учреждении обращаются с детьми. Что происходит в московском детском саду и какие методы воспитания там применяются – в эксклюзивном интервью Москве 24 рассказал отец ребенка.



"Затащила в душевую и облила водой в одежде"

Сергей сообщил Москве 24, что 28 января после возвращения из детского сада заметил, что на теле ребенка есть ссадины. Сын рассказал отцу, что ссадины появились по причине того, что он "нашкодничал на занятии".





Сергей Данильченко отец ребенка Мы были в шоке от того, как это выглядело: как будто ребенок под бетономешалку попал. Расцарапан полностью живот, руки, на запястьях следы от того, что его хватали, всюду ссадины – на руках, лопатках, локтях, спине.

"Он не мог найти какую-то карточку, которую от него требовала Кристина Борисовна, сказал, что расплакался, и она повела его умывать. Она умыла его в детской раковине, после этого ребенок еще больше разнервничался", – рассказал Сергей.

После чего, со слов ребенка, воспитательница повела его уже к большой раковине и засунула голову под струю холодной воды. Затем Кристина Борисовна вновь заставила мальчика искать карточки, что он делать уже не захотел.





Сергей Данильченко отец ребенка Она оттащила его в душ, затащила в душевую кабину, облила водой в одежде и заставила раздеваться и отжимать свою одежду. И оставила там. Он разделся, отжал одежду, начал вылезать из кабины и упал на кафель.

Какую именно должность в садике занимает Кристина Борисовна, неизвестно. Данильченко сообщил, что она может быть директором по развитию филиала, а также именует себя психологом. В самом частном детском саду отказались давать комментарии корреспонденту Москвы 24.

Воспитательные меры

Сергей Данильченко сообщил, что на следующее утро вызвал полицию и скорую, которая зафиксировала ссадины на теле ребенка. Мужчина записал видео, на котором Кристина Борисовна объясняет, что тем детям, которые плохо себя ведут, она брызгает в лицо водой из пульверизатора. То же она якобы сделала и с сыном Сергея.





Сергей Данильченко отец ребенка Я так понимаю, его напугали. Он только дома показал живот. Жена спросила: "Что это такое?" Он сказал: "Я ударился". Когда жена спросила: "Обо что"? – ответил: "Я не помню". Только когда он мне потом это показал, мы полностью его осмотрели, проявились все синяки, тогда он уже все рассказал.

Позже Сергей написал заявление в полицию. По его словам, он связался с генеральным директором сада, которая находится во Владивостоке. "Она извинилась, была в шоке. Сказала, что Кристина Борисовна будет отстранена и вопрос будет решаться. Но в понедельник она в детском саду была", – рассказал Данильченко.

Мужчина сообщил, что сейчас отдел по несовершеннолетним проводит проверку, а прокуратура запросила документы из поликлиники, описание травм.

Какое наказание может грозить воспитателю?

Специалист по семейному праву, кандидат юридических наук Виктория Дергунова в диалоге с Москвой 24 сообщила, что, в соответствии с федеральным законом № 273 (пункт 6 статьи 15), в образовательном учреждении недопустимо жестокое обращение с детьми и такие поступки должны быть наказуемы.





Виктория Дергунова специалист по семейному праву, кандидат юридических наук Учебный процесс должен исключать жестокое обращение с детьми, поэтому по отношению к воспитателю нужно обращаться в прокуратуру, в органы внутренних дел и просить возбудить уголовное дело за жестокое обращение с детьми, за причинение вреда здоровью в зависимости от степени тяжести.

В зависимости от тяжести нанесенного психологического и физического вреда, если вина педагога будет доказана, его могут уволить, потребовать возмещения вреда или привлечь к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ за жестокое обращение с несовершеннолетним. Наказание может быть в виде штрафа, исправительных работ, лишения права занимать определенные должности и лишения свободы до трех лет.

Дергунова отметила, что даже брызганье на ребенка водой из пульверизатора может нанести ему психологическую травму.





Виктория Дергунова специалист по семейному праву, кандидат юридических наук Дети все разные. Для одного ребенка брызганье водой в лицо никакого эффекта не возымеет, для другого это будет травма на всю жизнь. Здесь нужно учитывать и возраст, и психические особенности развития детей в текущий момент.

Юрист подчеркнула, что методы воспитания должны быть гуманными, а любое наказание – соразмерно проступку. Если детям причиняется физический и психический вред здоровью, очевидно, что такие методы воспитания детей недопустимы, заключила Дергунова.

Анастасия Павелко, Илона Соболева, Наталья Лоскутникова