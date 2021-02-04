Инфекционист рассказал, какие болезни могут переносить грызуны

Причиной заражения 30 воспитанников школы-интерната в Томской области стал псевдотуберкулез. В Роспотребнадзоре выявили, что инфекция передалась от мышей, которые обитали в овощехранилище интерната. Чем может быть страшен псевдотуберкулез и какие еще заболевания могут переносить грызуны – в материале Москвы 24.

Очаг инфекции – мыши

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об отравлении воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области появилась 2 февраля. Из 56 детей, обучающихся в Крыловской вспомогательной школе, 30 были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в овощехранилище школы-интерната мышей, из-за которых возник очаг псевдотуберкулеза.





Роспотребнадзор Очаг мог сформироваться из-за нарушения технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а также из-за вторичной контаминации готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке.

На месте были отобраны суточные пробы на группу кишечных палочек и патогенную микрофлору, а также отловили несколько мышей. Это позволит оценить качество дезинфекции в помещениях. Сейчас в школе-интернате уже провели эпидемические мероприятия.

Чем опасен псевдотуберкулез

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в разговоре с Москвой 24 сообщил, что псевдотуберкулез (или иерсиниоз) вызывает те же симптомы, что и при обычном отравлении: рвота, жидкий стул, высокая температура. Но в случае этой инфекции возникает сильная интоксикация, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей.





Илья Акинфиев врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Если антибактериальная терапия будет неадекватная, то иерсиниоз переходит в хроническую болезнь, которая уже грозит осложнениями в соединительной ткани. Могут страдать суставы и сердечно-сосудистая система.

По словам врача, часто болезнь может провоцировать неспецифический язвенный колит. В этом случае воспаляется кишечник и в нем образуются язвы, что приводит к жидкому стулу и нарушениям работы кишечника.

В лучшем случае иерсиниоз лечится в течение 10 дней. Но полное восстановление после отравления и интоксикации может занять до трех недель.

Какие еще инфекции могут переносить грызуны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Грызуны могут переносить различные заболевания, которые передаются через укусы насекомых, – рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. – Те же блохи могут находиться на грызунах и переносить различные инфекционные заболевания, включая чуму и туляремию (сопровождается интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфатических узлов. – Прим. Москвы 24)".

Самыми опасными, по мнению врача, являются случаи, когда инфекция передается через продукты, с которыми контактировали грызуны. Именно такая ситуация произошла в Крыловской школе-интернате.





Илья Акинфиев врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Грызуны находятся на складах, перемещаются там. И с мочой грызуна инфекция попадает на продукты. Опасность заключается в том, что не нужно, чтобы грызун был в помещении или тесно общался с ребенком. Достаточно, что человек съест продукт, который испачкан испражнениями грызуна, но термически не обработан.

Акинфиев отмечает, что только термическая обработка продуктов может полностью защитить от такого заражения. Если речь идет об овощах, фруктах и консервных банках, их необходимо ополаскивать водой.

Технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в разговоре с Москвой 24 также рекомендовал обращать внимание на активность грызунов вблизи жилых помещений.





Алексей Меньшиков технолог службы санитарной обработки объектов Необходимо обследовать территорию на наличие зон, где для грызунов созданы благоприятные условия: помойки, стоящие рядом канализационные каналы, подвалы.

"Если отловленный грызун был исследован и на нем были бактерии группы кишечных палочек или более серьезные инфекционные заболевания, то необходимо проводить специальные мероприятия на объекте. Дезинфекция помещений и вентиляции, установка бактерицидных облучателей. Без этого помещение, где находятся дети, не должно эксплуатироваться", – подчеркнул Меньшиков.