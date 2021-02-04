Инфекционист рассказал, какие болезни могут переносить грызуны

Причиной заражения 30 воспитанников школы-интерната в Томской области стал псевдотуберкулез. В Роспотребнадзоре выявили, что инфекция передалась от мышей, которые обитали в овощехранилище интерната. Чем может быть страшен псевдотуберкулез и какие еще заболевания могут переносить грызуны – в материале Москвы 24.
Очаг инфекции – мыши
Информация об отравлении воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области появилась 2 февраля. Из 56 детей, обучающихся в Крыловской вспомогательной школе, 30 были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в овощехранилище школы-интерната мышей, из-за которых возник очаг псевдотуберкулеза.
На месте были отобраны суточные пробы на группу кишечных палочек и патогенную микрофлору, а также отловили несколько мышей. Это позволит оценить качество дезинфекции в помещениях. Сейчас в школе-интернате уже провели эпидемические мероприятия.
Чем опасен псевдотуберкулез
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в разговоре с Москвой 24 сообщил, что псевдотуберкулез (или иерсиниоз) вызывает те же симптомы, что и при обычном отравлении: рвота, жидкий стул, высокая температура. Но в случае этой инфекции возникает сильная интоксикация, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей.
По словам врача, часто болезнь может провоцировать неспецифический язвенный колит. В этом случае воспаляется кишечник и в нем образуются язвы, что приводит к жидкому стулу и нарушениям работы кишечника.
В лучшем случае иерсиниоз лечится в течение 10 дней. Но полное восстановление после отравления и интоксикации может занять до трех недель.
Какие еще инфекции могут переносить грызуны
"Грызуны могут переносить различные заболевания, которые передаются через укусы насекомых, – рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. – Те же блохи могут находиться на грызунах и переносить различные инфекционные заболевания, включая чуму и туляремию (сопровождается интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфатических узлов. – Прим. Москвы 24)".
Самыми опасными, по мнению врача, являются случаи, когда инфекция передается через продукты, с которыми контактировали грызуны. Именно такая ситуация произошла в Крыловской школе-интернате.
Акинфиев отмечает, что только термическая обработка продуктов может полностью защитить от такого заражения. Если речь идет об овощах, фруктах и консервных банках, их необходимо ополаскивать водой.
Технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в разговоре с Москвой 24 также рекомендовал обращать внимание на активность грызунов вблизи жилых помещений.
"Если отловленный грызун был исследован и на нем были бактерии группы кишечных палочек или более серьезные инфекционные заболевания, то необходимо проводить специальные мероприятия на объекте. Дезинфекция помещений и вентиляции, установка бактерицидных облучателей. Без этого помещение, где находятся дети, не должно эксплуатироваться", – подчеркнул Меньшиков.