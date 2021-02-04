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Инфекционист рассказал, какие болезни могут переносить грызуны

Псевдотуберкулез: чем опасна инфекция, поразившая 30 детей под Томском
общество

Причиной заражения 30 воспитанников школы-интерната в Томской области стал псевдотуберкулез. В Роспотребнадзоре выявили, что инфекция передалась от мышей, которые обитали в овощехранилище интерната. Чем может быть страшен псевдотуберкулез и какие еще заболевания могут переносить грызуны – в материале Москвы 24.

Очаг инфекции – мыши

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об отравлении воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области появилась 2 февраля. Из 56 детей, обучающихся в Крыловской вспомогательной школе, 30 были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в овощехранилище школы-интерната мышей, из-за которых возник очаг псевдотуберкулеза.

Очаг мог сформироваться из-за нарушения технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а также из-за вторичной контаминации готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке.
Роспотребнадзор

На месте были отобраны суточные пробы на группу кишечных палочек и патогенную микрофлору, а также отловили несколько мышей. Это позволит оценить качество дезинфекции в помещениях. Сейчас в школе-интернате уже провели эпидемические мероприятия.

Чем опасен псевдотуберкулез

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в разговоре с Москвой 24 сообщил, что псевдотуберкулез (или иерсиниоз) вызывает те же симптомы, что и при обычном отравлении: рвота, жидкий стул, высокая температура. Но в случае этой инфекции возникает сильная интоксикация, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей.

Если антибактериальная терапия будет неадекватная, то иерсиниоз переходит в хроническую болезнь, которая уже грозит осложнениями в соединительной ткани. Могут страдать суставы и сердечно-сосудистая система.
Илья Акинфиев
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук

По словам врача, часто болезнь может провоцировать неспецифический язвенный колит. В этом случае воспаляется кишечник и в нем образуются язвы, что приводит к жидкому стулу и нарушениям работы кишечника.

В лучшем случае иерсиниоз лечится в течение 10 дней. Но полное восстановление после отравления и интоксикации может занять до трех недель.

Какие еще инфекции могут переносить грызуны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Грызуны могут переносить различные заболевания, которые передаются через укусы насекомых, – рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. – Те же блохи могут находиться на грызунах и переносить различные инфекционные заболевания, включая чуму и туляремию (сопровождается интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфатических узлов. – Прим. Москвы 24)".

Самыми опасными, по мнению врача, являются случаи, когда инфекция передается через продукты, с которыми контактировали грызуны. Именно такая ситуация произошла в Крыловской школе-интернате.

Грызуны находятся на складах, перемещаются там. И с мочой грызуна инфекция попадает на продукты. Опасность заключается в том, что не нужно, чтобы грызун был в помещении или тесно общался с ребенком. Достаточно, что человек съест продукт, который испачкан испражнениями грызуна, но термически не обработан.
Илья Акинфиев
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук

Акинфиев отмечает, что только термическая обработка продуктов может полностью защитить от такого заражения. Если речь идет об овощах, фруктах и консервных банках, их необходимо ополаскивать водой.

Технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в разговоре с Москвой 24 также рекомендовал обращать внимание на активность грызунов вблизи жилых помещений.

Необходимо обследовать территорию на наличие зон, где для грызунов созданы благоприятные условия: помойки, стоящие рядом канализационные каналы, подвалы.
Алексей Меньшиков
технолог службы санитарной обработки объектов

"Если отловленный грызун был исследован и на нем были бактерии группы кишечных палочек или более серьезные инфекционные заболевания, то необходимо проводить специальные мероприятия на объекте. Дезинфекция помещений и вентиляции, установка бактерицидных облучателей. Без этого помещение, где находятся дети, не должно эксплуатироваться", – подчеркнул Меньшиков.

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Лоскутникова Наталья

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