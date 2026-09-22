В Омске автомобиль сбил мальчика на каталке-машинке на переходе

Фото: МАХ/"Управление МВД России по Омской области"

В Омске автомобиль сбил двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на улице Омской. По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi наехал на ребенка, который вместе с мамой пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на каталке-машинке.

В ведомстве опубликовали кадры, на которых видно, как женщина, толкая перед собой каталку, выходит на переход. В момент столкновения она попыталась потянуть детскую машинку на себя, но не успела. В результате удара мальчик отлетел на несколько метров. Ребенка госпитализировали.

Ранее в Москве водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика, передвигавшегося на механическом самокате. Инцидент произошел на Ореховом бульваре. Ребенок был доставлен в больницу.

