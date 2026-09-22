Baza: москвича лишили прав на полгода из-за 5 лишних миллиметров на номерах

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Жителя Москвы лишили водительских прав на 6 месяцев из-за нестандартных государственных номеров. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

При проверке инспектор ДПС обнаружил, что размеры символов на знаках превышали установленные требования. Высота букв составила 62 миллиметра вместо 58, цифр – 80 вместо 76, а толщина линий – 16 миллиметров при норме 11 миллиметров.

Обычно за использование нестандартных регистрационных знаков предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Однако в этом случае инспектор и суд квалифицировали номера как заведомо подложные, что подпадает под часть 4 той же статьи и предусматривает лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

Автомобилист утверждает, что не заказывал эти номера. По его словам, машина зарегистрирована на родственника, который оформил дубликаты в фирме, имевшей право на их изготовление. Теперь москвич пытается обжаловать решение и вернуть водительские права через суд.

Ранее столичные гаишники задержали на проспекте Мира 24-летнего водителя черного Mercedes-Maybach. Машина привлекла внимание нарядов, и ее остановили в считаные минуты. Как оказалось, номера на иномарке были чужими, а от медосвидетельствования мужчина отказался.

До этого его уже лишали прав именно за такой отказ, но удостоверение он так и не сдал. На нарушителя составили два протокола – за подложные номера и за отказ от освидетельствования.