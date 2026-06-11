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11 июня, 14:15

Происшествия

В Москве задержали водителя Maybach с подложными номерами

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя черного Mercedes-Maybach с подложными регистрационными знаками. Об этом в МАХ сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал о передвижении подозрительного автомобиля по городу поступил нарядам ДПС, и уже через несколько минут машину остановили на проспекте Мира. За рулем премиальной иномарки находился 24-летний мужчина.

При проверке выяснилось, что номера на автомобиле чужие. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался за аналогичный отказ и был лишен прав, однако водительское удостоверение не сдал.

На нарушителя составили административные протоколы по двум статьям – управление с заведомо подложными номерами (часть 4 статьи 12.2 КоАП РФ) и невыполнение требования о медосвидетельствовании (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ).

Автомобиль и самого водителя доставили в отдел МВД по Алексеевскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление с признаками опьянения.

Ранее в Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД. Сотрудники остановили авто Lada Granta в рамках рейда "Трезвый водитель". В ходе проверки документов инспектор выявил у 43-летней женщины, которая находилась за рулем, признаки алкогольного опьянения.

Она призналась, что пила самогон, однако отказалась пройти медосвидетельствование и начала адресовать инспектору и его семье проклятия.

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