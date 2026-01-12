Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 17:37

Происшествия

В Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД

Фото: телеграм-канал "Владимир Севастьянов"

В Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД. Соответствующие кадры из патрульной машины опубликовал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудники ГАИ остановили авто Lada Granta в рамках рейда "Трезвый водитель". В ходе проверки документов инспектор выявил у 43-летней женщины, которая находилась за рулем, признаки алкогольного опьянения.

После этого женщина призналась, что накануне употребляла самогон. Сотрудник ГАИ предложил водителю пройти медосвидетельствование, однако та отказалась и начала адресовать инспектору и его семье проклятия.

"Чтобы вас... Бог вас наказал! У тебя в жизни никогда хорошего не будет! Твоих детей не будет, твоей жены не будет, твоих... вообще ни у кого не будет! И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова", – заявила женщина.

Ранее суд в Москве приговорил 61-летнюю ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов.

По данным прокуратуры, злоумышленница вошла в доверие 45-летней москвички и убедила ее в необходимости провести магические ритуалы для исцеления и спасения как самой женщины, так и ее семьи, якобы находящейся в опасности. За каждый обряд она брала от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика