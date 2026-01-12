Фото: телеграм-канал "Владимир Севастьянов"

В Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД. Соответствующие кадры из патрульной машины опубликовал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудники ГАИ остановили авто Lada Granta в рамках рейда "Трезвый водитель". В ходе проверки документов инспектор выявил у 43-летней женщины, которая находилась за рулем, признаки алкогольного опьянения.

После этого женщина призналась, что накануне употребляла самогон. Сотрудник ГАИ предложил водителю пройти медосвидетельствование, однако та отказалась и начала адресовать инспектору и его семье проклятия.

"Чтобы вас... Бог вас наказал! У тебя в жизни никогда хорошего не будет! Твоих детей не будет, твоей жены не будет, твоих... вообще ни у кого не будет! И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова", – заявила женщина.

Ранее суд в Москве приговорил 61-летнюю ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов.

По данным прокуратуры, злоумышленница вошла в доверие 45-летней москвички и убедила ее в необходимости провести магические ритуалы для исцеления и спасения как самой женщины, так и ее семьи, якобы находящейся в опасности. За каждый обряд она брала от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.

