Столичный портал потребителя поможет в выборе подарка к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы при подготовке к Международному женскому дню могут воспользоваться рекомендациями экспертов городского портала потребителя. О возможностях сервиса сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

На портале собраны тематические материалы, которые помогают сориентироваться при выборе подарков и заказе услуг – от косметики и ювелирных украшений до клининга, ресторанов и культурных мероприятий.

"Большое количество рекламных предложений подсказывает множество идей для сюрпризов на 8 Марта: букет цветов и парфюм, романтический ужин и поход в театр или на концерт, ювелирные украшения и смартфон и многое другое. Однако, выбирая подарки для дам, в первую очередь важно убедиться в качестве товаров и услуг. Справиться с этим помогут рекомендации экспертов столичного портала потребителя", – отметили в департаменте.

Например, тем, кто планирует освободить близких от домашних хлопот, рекомендуют заранее изучить материалы о клининговых услугах. Эксперты советуют проверять информацию об организации, перечень работ и условия их выполнения.

При покупке продуктов для праздничного ужина портал разъясняет, на что обращать внимание при выборе продовольственных товаров и как действовать, если цена на кассе отличается от ценника.

Для тех, кто предпочитает отмечать праздник в кафе или ресторане, собраны рекомендации о правах посетителей и порядке действий в случае спорных ситуаций, например, если блюдо не соответствует ожиданиям или в счет включены несогласованные услуги.

Отдельные разделы посвящены покупке билетов в театр или на концерт. В разделе можно узнать о правилах возврата средств при отмене мероприятия или болезни зрителя.

Эксперты также советуют внимательно подходить к выбору косметики и парфюмерии: проверять состав, срок годности, условия хранения и наличие обязательной маркировки. При покупке ювелирных украшений важно убедиться в наличии пробы и клейма изготовителя, а для изделий с драгоценными камнями – соответствующих сертификатов.

Кроме того, на портале размещены разъяснения о правах потребителей при покупке технически сложных товаров, в том числе смартфонов, а также материалы о дистанционной торговле и проверке маркировки через систему "Честный знак".

В ведомстве подчеркнули, что найти нужную информацию можно через поисковую строку портала, тематические разделы или с помощью чат-бота, который подбирает рекомендации по конкретному запросу.

