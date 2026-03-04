Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу "Голос"

Фото: телеграм-канал "Яна_Чу"

Российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время работы над съемками шоу "Голос" на Первом канале. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ведущая описала случившееся "эпичным" и уточнила, что ударилась о бетонный пол студии. При этом на площадке присутствовал врач, который оказал ей первую помощь и дал обезболивающее.

Чурикова выразила благодарность всем, кто переживал о ее здоровье, и рассказала, что обратилась к травматологу. Врач отправил ее на рентген и УЗИ. Результаты обследования показали ушиб.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин упал в обморок во время съемок подкаста для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Он почувствовал недомогание и решил выпить воды, но именно в этот момент и потерял сознание.

Пригожин прошел обследование в тот же день. Продюсер отметил, что подобное с ним происходит впервые, и предположил, что его самочувствие ухудшилось из-за переутомления.