16 января, 21:31

Шоу-бизнес

Актриса Эмилия Кларк повредила ребро на съемках постельной сцены в шоу о шпионах в СССР

Фото: АР/Invision/Vianney Le Caer

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк получила травму ребра во время съемок постельной сцены в сериале "Пони" о шпионках в СССР. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью актрисы изданию The Wrap.

Артистка рассказала, что травмировалась из-за интенсивных поцелуев с несколькими партнерами.

"Трое мужчин за несколько часов. Я тогда думала: "Продолжайте приводить их: я просто буду сидеть, пока вы их приводите ко мне, а потом мы будем изображать близость". В тот день я сломала ребро", – вспомнила Кларк.

Позднее актриса уточнила, что ребро лишь немного сместилось. Ее коллега Хейли Лу Ричардсон подтвердила инцидент, заявив, что у ее коллеги "хрупкое и чувствительное тело".

В новом проекте Кларк играет роль секретарши в американском посольстве в Москве 1977 года. Ее персонаж становится тайным агентом ЦРУ после загадочной смерти мужа.

Для съемок в этом сериале звезде "Игры престолов" пришлось практиковаться в русском языке. В одной из сцен героиня Ричардсон уговаривает Кларк выругаться. В ответ та называет продавщицу яиц "сукой".

