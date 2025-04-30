30 апреля, 16:09Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о панической атаке во время шоу
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Во время съемок шоу "Маска" 56-летняя актриса Эвелина Бледанс впервые пережила паническую атаку. Об этом сообщает "Радио 1".
Артистка выступала в костюме страуса и покинула шоу в шаге от финала. По словам звезды, в этом образе ей было некомфортно и душно, а также она почти ничего не видела из-за перьев.
Кроме того, Бледанс помогали переодевать четыре человека, поскольку из-за тяжести каждого атрибута одному с этим не справиться.
Телеведущая также рассказала, что во время репетиции, когда прозвучала команда "маску, маску", у нее впервые случилась паническая атака. Артистка начала задыхаться, так как ее нос и горло "были набиты страусиными перьями".
"Я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта", – призналась она в социальных сетях.
Однако Бледанс все-таки вышла на сцену. Она не стала прерывать репетицию, чтобы успокоиться.
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