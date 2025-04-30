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30 апреля, 16:09

Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс рассказала о панической атаке во время шоу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во время съемок шоу "Маска" 56-летняя актриса Эвелина Бледанс впервые пережила паническую атаку. Об этом сообщает "Радио 1".

Артистка выступала в костюме страуса и покинула шоу в шаге от финала. По словам звезды, в этом образе ей было некомфортно и душно, а также она почти ничего не видела из-за перьев.

Кроме того, Бледанс помогали переодевать четыре человека, поскольку из-за тяжести каждого атрибута одному с этим не справиться.

Телеведущая также рассказала, что во время репетиции, когда прозвучала команда "маску, маску", у нее впервые случилась паническая атака. Артистка начала задыхаться, так как ее нос и горло "были набиты страусиными перьями".

"Я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта", – призналась она в социальных сетях.

Однако Бледанс все-таки вышла на сцену. Она не стала прерывать репетицию, чтобы успокоиться.

Ранее в Сети разлетелись кадры, на которых костюм Филиппа Киркорова загорелся во время концерта. Народный артист России получил ожоги, но продолжил выступление. Позднее Киркоров прокомментировал инцидент, назвав причиной произошедшего человеческий фактор.

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