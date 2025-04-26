Четыре знаменитости, получившие серьезные травмы во время концертов

В Сети разлетелись кадры, на которых костюм Филиппа Киркорова загорелся во время концерта. Народный артист РФ получил ожоги, но продолжил выступление. Кто еще из звезд серьезно рисковал здоровьем на сцене, расскажет Москва 24.

Филипп Киркоров

25 апреля Народный артист России выступил на сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Шоу закончилось для него ожогами рук.

Во время одного из номеров Филипп спускался на сцену на огромном микрофоне, в это время за его спиной начался фейерверк, который напоминал огненные крылья. Внезапно куртка Киркорова задымилась, и певец начал кричать. Однако артист быстро взял себя в руки и спокойно, с улыбкой сказал публике, что обжегся. Затем Филипп ушел за кулисы, но после небольшой паузы вернулся и продолжил выступление.

На следующий день представитель Киркорова Екатерина Успенская рассказала "Газете.ру", что исполнитель чувствует себя хорошо и вовсю репетирует, а одежда "заискрилась от энергии артиста".

Позже уже сам певец прокомментировал инцидент, заявив, что причиной произошедшего стал человеческий фактор.







Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают.

Певец добавил, что не считает кого-то виноватым в происшествии и никаких санкций к своим сотрудникам, которые были ответственны за номер с пиротехникой, применять не собирается.

Мэрилин Мэнсон

Фото: Mark Horton/Getty Images

В 2017 году в опасную ситуацию на концерте попал и американский рок-певец. В центре сцены установили декорацию в виде двух больших скрещенных пистолетов. Когда эпатажный музыкант исполнял очередную композицию, то начал взбираться на конструкцию. Внезапно она пошатнулась, Мэнсон упал на спину, а сверху его накрыла обвалившаяся декорация. Музыканты продолжали играть, пока не заметили, что певец не встает.

Концерт прервали, а рокера доставили в больницу. Через несколько дней после инцидента исполнитель вышел на связь с подписчиками: он заявил, что на самом деле не пытался взобраться на декорацию, как могло показаться тем, кто видел кадры с выступления, а лишь отчаянно пытался предотвратить ее падение. Однако ему это не удалось, в результате рухнувшая конструкция сломала певцу малоберцовую кость в двух местах. Последующие концерты Мэрилину пришлось перенести на начало 2018 года.

Foo Fighters

Фото: Taylor Hill/Getty Images for Hangout Festival

Во время одного из концертов американской рок-группы Foo Fighters в 2015 году лидер коллектива Дэйв Грол получил серьезную травму: музыкант неудачно прыгнул со сцены и повредил правую ногу.

"Я думаю, что только что сломал ногу. Мне надо поехать в больницу, но через некоторое время мы продолжим", – сказал Грол зрителям в зале.

Правда, по данным СМИ, медики сами приехали на выступление и оказали певцу помощь на месте. Грол не подвел фанатов и действительно вскоре вернулся на сцену – уже в гипсе и на костылях. Дэйв завершил шоу, сидя в кресле.

Вскоре на официальной странице группы в соцсетях появился рентгеновский снимок ноги рокера, на котором отчетливо зафиксирован перелом. Из-за травмы фронтмена группе все же пришлось отменить несколько предстоящих концертов.

Олег Газманов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Нештатная ситуация происходила и с народным артистом РФ: аппаратура на площадке оказалась незаземленной, поэтому, как только Газманов взял в руки микрофон, его ударило током. На несколько минут артист даже потерял сознание и упал, ударившись головой. Певец считает, что тогда пережил клиническую смерть, о чем он позже сам рассказал журналистам.





Олег Газманов певец, народный артист РФ Я там побывал. У меня было ощущение, что я попал в место, где нет ни времени, ни пространства, ничего. В черную точку какую-то. Только сознание есть. И вот кто-то мне говорил: "Если не хочешь остаться, то вспомни, что тебя держит". И я вспомнил, что не дописал несколько песен.

Газманов добавил, что когда находился без сознания, как будто видел свое тело со стороны, но не успел удивиться этому факту, ведь вскоре очнулся в окружении медперсонала.