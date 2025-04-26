Филипп Киркоров обжег руки во время номера с пиротехникой на концерте

Инцидент с пиротехникой произошел во время концерта народного артиста России Филиппа Киркорова в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

В какой-то момент во время выступления за спиной артиста пошел фейерверк, напоминающий огненные крылья. Однако номер пошел не по плану, куртка Киркорова задымилась, сам певец опалил себе руки.

Киркоров закричал, однако сразу после этого спокойно обратился к залу, сказав, что обжегся. Концерт ненадолго прервали, однако затем он продолжился.

В феврале женщина умерла на концерте заслуженной артистки РФ Елены Ваенги в Твери. По словам одного из зрителей, шоу проходило в ДК "Пролетарка" и после случившегося было остановлено.

Женщине стало плохо во время антракта. Она попыталась добраться до выхода, однако упала, не дойдя да него. Ее подхватили другие зрительницы и вынесли в фойе. Ваенга, выйдя на сцену после перерыва, сказала, что подобная трагедия происходит впервые на ее концерте.