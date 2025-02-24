Женщина умерла на концерте Елены Ваенги в Твери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина умерла на концерте заслуженной артистки РФ Елены Ваенги (настоящее имя Елена Хрулева. – Прим. ред.) в Твери, передает телеканал "360" со ссылкой на слова зрителей.

Изначально о трагедии сообщил в Сети один из гостей на концерте. По его словам, шоу проходило в ДК "Пролетарка" и после случившегося было остановлено. Он уточнил, что в зале было безумно жарко, а уровень организации был крайне низок.

"Не было даже элементарной аптечки. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть", – рассказал зритель.

В свою очередь, другой очевидец в беседе с "360" указал, что сильной жары и духоты в зале не было, – только немного "душновато". По словам собеседника телеканала, женщине стало плохо во время антракта. Она попыталась добраться до выхода, однако упала, не дойдя да него. Ее подхватили другие зрительницы и вынесли в фойе.

"Сразу же стали искать врачей среди зрителей по микрофону и вызвали скорую. Но, видимо, смерть наступила мгновенно", – уточнил очевидец.

Также он добавил, что Ваенга, выйдя на сцену после перерыва, сказала, что подобная трагедия происходит впервые на ее концерте. По его словам, певица отказалась продолжать выступление, несмотря на то что зрители требовали продолжения.

При этом исполнительница отметила, что также понимает, что люди заплатили деньги, подчеркнул очевидец. Поэтому, продолжил он, артистка пригласила на сцену представителя из организаторов концерта. Кроме того, она обещала провести новое выступление на следующей неделе взамен сорванного по старым билетам.

Когда люди начали покидать помещение, в фойе еще лежало тело умершей зрительницы, рассказал он, пояснив, что труп накрыли и отгородили большим постером. Также рядом находились врачи из скорой помощи.

"Видимо, ждали перевозку. С моей точки зрения, достойный поступок Ваенги. А первое отделение прошло на ура", – заключил очевидец.

В свою очередь, в ДК, где скончалась женщина, отказались комментировать ситуацию. Аналогичной позиции придержалась и концертный директор Ваенги Ксения Антипова.

Между тем в телеграм-канале SHOT уточнили, что погибшую зрительницу звали Тамара, ей был 71 год. Она пришла на концерт вместе с подругой, которой тоже стало плохо, однако ее успели спасти. В СМИ указали, что причиной смерти женщины стал оторвавшийся тромб.

В настоящее время по факту произошедшего следственные органы начали проверку, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Тверской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, рассказали в ведомстве, но официальной версии по поводу причины смерти женщины не уточнили.

В сентябре прошлого года СМИ писали о том, что одна из зрительниц получила травмы во время выступления рок-группы "Алиса". По словам пострадавшей, во время исполнения песни "Земля" публика зажгла фаеры. Пиротехника полетела под ноги другим зрителям, в результате чего она и получила небольшие ожоги рук и ног.

Однако пресс-секретарь коллектива Александра Панфилова опровергла сообщения об инциденте. Она подчеркнула, что на площадке все время дежурили врачи, которые не сообщали организаторам о чем-то "страшном".