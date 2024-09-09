PR-директор "Алисы" Панфилова: группа не получала сообщений об ожоге зрительницы

Фото: телеграм-канал "АлисА"

6 сентября на фестивале "Кинчев Фест" в Санкт-Петербурге прошел концерт рок-группы "Алиса", после которого одна из зрительниц заявила, что ушла с выступления с ожогами. Пресс-секретарь коллектива Александра Панфилова опровергла сообщения СМИ об инциденте.

В беседе с "Газетой.ру" она подчеркнула, что на площадке все время дежурили врачи, которые не сообщали организаторам о чем-то "страшном".

"Помимо того, что организаторы время от времени общаются с врачами, интересуясь, как дела. Все было спокойно", – пояснила Панфилова.

9 сентября в телеграм-канале петербургской газеты "Фонтанка" вышла новость о том, что одна из слушательниц Оксана получила травмы на выступлении "Алисы". По словам пострадавшей, во время исполнения песни "Земля" публика зажгла фаеры. После этого пиротехника полетела под ноги другим зрителям, в результате чего она и получила небольшие ожоги рук и ног.

Кроме того, огонь попал ей в рюкзак, из-за чего повредились чехол для очков, косметичка и палантин, лежавшие там.

Девушка заявила о желании пообщаться с организаторами фестиваля, однако связаться с ними ей не удалось.

Ранее скандал произошел и на концерте певицы Mia Boyka. Артистка позвала на сцену девочку в маске кошки и публично раскритиковала ее увлечение квадробингом. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях.

Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций. Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей". Певица считает, что старшее поколение обязано принять участие в ограждении юного поколения от подобной моды.