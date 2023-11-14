Умер сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин

Фото: vk.com/andrey_shatalin

Один из основателей рок-группы "Алиса" музыкант Андрей Шаталин умер в возрасте 63 лет. Об этом заявили на странице группы во "ВКонтакте".

Иных подробностей гибели Шаталина не приводят в сообщении. Представители группы также передали свои искренние соболезнования родственникам и коллегам музыканта.

Российский гитарист и клавишник, аранжировщик и автор песен Андрей Шаталин родился в 1960 году в Красноярске.

В 1980 году он поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где с другими студентами создал группу "Демокритов колодец". Через три года он стал одним из основателей группы "Алиса", где играл до 2003 года.