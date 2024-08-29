ЦРУ заявило, что ИГ планировало убить десятки тысяч людей на концерте Тейлор Свифт

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Четыре сторонника запрещенной и признанной террористической в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали убить десятки тысяч человек на концерте известной певицы Тейлор Свифт. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн, которого цитирует телеканал C-SPAN.

Три концерта подряд должны были пройти в австрийской Вене с 8 по 10 августа, однако их отменили из-за задержания 19-летнего человека, который якобы планировал устроить здесь теракт.

Позже австрийская полиция задержала его сообщников, среди которых был сотрудник стадиона, где должно было состояться выступление Свифт. Во время обысков у предполагаемых террористов нашли взрывчатые вещества и компоненты для создания бомб.

До этого польским властям пришлось создать кризисный штаб, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственный трансфер поклонникам Свифт и людей, которые поминали героев Варшавского восстания. Концерты состоялись с 1 по 3 августа, однако в столице Польши в это же время проходили памятные мероприятия в честь 80-й годовщины восстания.

