Певица Mia Boyka обвинила Запад в скандале с восьмилетней девочкой

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко), раскритиковавшая 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой, объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций, пишет Starsmag.

Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей". Певица считает, что старшее поколение обязано принять участие в ограждении юного поколения от подобных тенденций.

"Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет Mommy one и Mommy two?" – подчеркнула Бойко.

При этом она призвала оставить в покое пострадавшую от буллинга девочку. Она считает ее увлечение не более чем желанием следовать моде. Также Бойко подчеркнула, что ни она, ни ее команда не связывалась с матерью пострадавшей.

Инцидент произошел на концерте Бойко, когда певица позвала на сцену девочку в маске и публично раскритиковала ее увлечение. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях.

Мизулина также назвала поступок Бойко "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.