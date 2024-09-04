Омбудсмен Трубицын призвал не тиражировать ситуацию с Mia Boyka и девочкой-квадробером

Фото: телеграм-канал SHOT

Ситуацию с девочкой-квадробером и Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) тиражировать в СМИ не стоит. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын, сообщает телеканал "360".

"Излишнее тиражирование в СМИ, я думаю, может ребенку повредить. И родителям, собственно", – пояснил он.

По словам омбудсмена, ситуация находится на его контроле. Всю необходимую помощь девочке уже оказали, добавил Трубицын.

Инцидент произошел на концерте Бойко, когда певица позвала на сцену девочку в маске и публично раскритиковала ее увлечение. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях.

Мизулина также назвала поступок Бойко "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.