Юрист Георгиева назвала случаи, когда за квадробику могут оштрафовать

Среди российских подростков набирает популярность квадробика – вид спорта, при котором человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Часто для таких занятий дети надевают анималистические маски и костюмы. Но, несмотря на признанную пользу активности, многие считают, что подростки нарушают общественный порядок и движение надо запретить. Москва 24 выяснила у экспертов, какие есть плюсы и минусы у этого направления.

"Начинают кусаться, лаять на людей"

В Сети начали распространяться видео, на которых подростки имитируют движения животных: они передвигаются по паркам и улицам на четвереньках, "охотятся", прыгают и всячески повторяют за братьями меньшими. На многих при этом надеты "звериные" маски, уши, хвосты. Сами себя они называют приверженцами квадробики.

Популярных версий появления квадробики две. Одни уверены, что направление зародилось в США в 2019 году, а другие, что в начале двухтысячных его создал японец Кенити Ито, которого в Сети называют еще "человеком-обезьяной". В детстве сверстники дразнили его обезьяной за особенности внешности, но, как вспоминает сам мужчина, он не обижался – наоборот, это стало началом многолетнего изучения повадок приматов. Он копировал их движения, а также бегал на четырех конечностях. В 2008 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший 100 метров на четвереньках. Соревнования по квадробике проходят во многих странах, и, помимо бега, в них еще входят другие дисциплины, к примеру плавание, имитация охоты и иногда даже сна.

На движение обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.



Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Мне многие писали, что в соцсетях появились посты, в которых призывают квадроберов избивать. Это плохо. Поэтому и обратила внимание. Ничего не предлагаю запрещать, мне просто стало интересно.

Большинство комментаторов отметили, что в целом такое движение безобидно и приносит только пользу. Однако некоторые рассказали, что юные "спортсмены" часто нарушают общественный порядок и нападают на людей.

"Моя подруга подошла посмотреть, что там происходит, вернулась с царапинами из-за того, что одна восьмилетняя девочка прыгнула на нее", – написал пользователь Сети.



пользователь Сети Была такая ситуация: шла спокойно, гуляла с собакой, навстречу идут две девочки 12–13 лет на вид. Я бы даже не обратила внимание, если бы они не начали гавкать, мяукать на мою собаку.

"Сейчас дети проявляют себя более неадекватно – они начинают кусаться, лаять на людей. К счастью, я такого на себе не испытывала, но слышала от знакомых о подобном поведении. В целом это могло бы быть безобидным спортом, но дети перегнули палку", – считает другой пользователь.

В свою очередь, часть юзеров вообще уверены, что движение нужно запретить.

Травмы и штрафы?

Фото: телеграм-канал "Квадробика – звериный стиль"

С точки зрения спорта копирование поведения животных – не новый тренд. Например, по словам фитнес-эксперта Эдуарда Каневского, с 2010-х годов существует практика animal flow. Это комплекс упражнений, которые направлены на имитацию поведения разных животных – краба, скорпиона, шимпанзе и так далее.

У таких тренировок есть плюсы: человек работает с собственным весом тела и никакой другой инвентарь больше не нужен.



Эдуард Каневский фитнес-эксперт Существенным недостатком является то, что многие упражнения требуют не только ловкости и силы, но и растяжки, а также подвижности в суставах.

Поэтому без подготовки, а также без помощи профессионального тренера при попытке принять определенное "звериное" положение можно заработать серьезную травму, предупредил он.

В свою очередь, с юридической точки зрения движение квадроберов безобидно, но только пока они не начинают нарушать общественный порядок, нападать на людей и домашних животных, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.



Алла Георгиева юрист За такие поступки можно привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, но если нарушителю исполнилось 16 лет. Наказанием будет штраф в размере от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Если подростку еще нет 16, то накажут родителей, так как, согласно семейному законодательству, ответственность за воспитание лежит именно на них. За ненадлежащее исполнение обязанностей взрослых могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

"При повторном нарушении ребенка могут поставить на учет в полиции", – предупредила Георгиева.

Если же квадробер испортил имущество прохожих, то родителям придется полностью возместить ущерб, заключила она.