Фитнес-эксперт рассказал, кому могут быть полезны тренировки в стиле Animal Flow

Обозреватель Москвы 24 и телеведущий Эдуард Каневский рассказал про новое направление в фитнесе, копирующее движение животных, Animal Flow.



Современная фитнес-индустрия не перестает предлагать своим клиентам все новые и новые направления тренировок. Многие позиционируют их как что-то уникальное, дающее по-настоящему отличный результат и, естественно, за короткий срок. Это нормальное явление для спортивной отрасли, ведь потребитель всегда нуждается в чем-то новеньком. В том числе это необходимо для разнообразия тренировочного процесса или для экономии времени.

Руководствуясь похожим принципом, известный фитнес-тренер Майкл Фитчел разработал и интегрировал в свои занятия тренировки в стиле Animal Flow. Это комплекс упражнений, которые направлены на копирование движений различных животных – краба, скорпиона, шимпанзе и так далее. Плюсом данной методики является то, что вы работаете с собственным весом тела, а для самих занятий нужен только коврик.

Подобные тренировки можно проводить в любой точке мира, как онлайн с тренером, так и самостоятельно. Еще одним преимуществом является то, что движения каждый человек может подбирать себе сам, в зависимости от уровня подготовки.

Сами тренировки не выглядят легкими, как это может показаться со стороны. Основным принципом программы является то, что смена позиций идет без перерывов, что существенно усиливает общую нагрузку на организм. Казалось бы, это действительно интересное, новое направление, позволяющее проработать всю мускулатуру тела, плюс сжечь лишние калории. Но есть ли минусы у Animal Flow? Давайте разберемся.

Начнем с того, что назвать методику уникальной, к сожалению, не получится. Ведь большинство движений присутствуют в пилатесе и йоге. Вторым существенным недостатком является то, что многие упражнения требуют не только изрядной ловкости и силы, но и растяжки, а также подвижности в суставах. Но чем человек старше, тем сложнее ему будет осваивать ту или иную позу. Здесь вообще все очень не просто.



Практически каждый второй человек старше 25 лет имеет проблемы с позвоночником. Поэтому при попытке принять определенное "звериное" положение может возникнуть травма.



Причем повреждения спины, суставов, растяжения сухожилий – частое следствие занятий йогой, особенно когда человек пытается освоить асаны (позы в йоге) самостоятельно. Как раз здесь кроется главный недостаток методики Майкла Фитчела: учиться заниматься в данном направлении можно только в присутствии высококвалифицированного тренера. В противном случае как безопасность тренировки, так и ее эффективность ставятся под сомнение. Собственно, это касается всего фитнеса.



Возьмите, например, старый добрый тренажерный зал, который есть абсолютно в любом клубе. Количество травм, которые получают новички, решившие самостоятельно освоить технику выполнения упражнений, просто зашкаливает. Хотя они были уверены, что нет ничего проще, как приседать со штангой или делать становую тягу. Это же касается и корректно подобранной последовательности упражнений, выбора нагрузки, а также отдыха между тренировками в целом. Для всего этого важно учитывать цели и задачи конкретного человека.

Поэтому для освоения новой методики Animal Flow обязательно нужен тренер, а еще – отсутствие каких-либо ограничений по здоровью. Насколько я знаю, это направление пока не представлено в Москве, но уверен, что крупные сетевые игроки с удовольствием интегрируют данный урок в свои клубы.

Но и это еще не все. Нужно понимать, что такая система упражнений – это просто вариация на тему функциональных тренировок. Это занятия, которые направлены на одновременное развитие выносливости, гибкости, силы, координации и так далее. Но ни один подобный комплекс, кроме кроссфита, не даст вам возможность, например, набрать хорошую развитую мышечную массу. Для этого нужен не собственный вес тела, а дополнительная нагрузка в виде отягощения. Так что, находясь в положении "краб", ягодицы не накачаешь.

Это же касается и тех, кто рассчитывает с помощью таких тренировок похудеть за счет снижения жировой массы тела. К сожалению, насколько бы интенсивно вы ни занимались, во время выполнения упражнений организм в качестве источника энергии использует только сахар (гликоген), но никак не подкожный жир. Для его сжигания не создаются нужные условия. Поэтому желающим скинуть лишние килограммы придется добавить еще и аэробные тренировки.

Несложно сделать вывод, что не существует уникальных методик или даже диет. Все, что связано с хорошим результатом, – это комплекс тренировок с разными видами нагрузки и корректно подобранными упражнениями. Попробовать что-то новое – это всегда хорошо. Просто никогда не рассчитывайте на чудо, которое в данном случае просто не произойдет.